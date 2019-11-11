Москва, , 02:06 — REGNUM «Россия может одним ударом покончить со всем атомным подводным флотом США» — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал ИА REGNUM имеющиеся системные уязвимости ВМС США в области строительства подводного флота.

По словам эксперта, на сегодняшний день строительство атомных подводных лодок США осуществляется всего на двух верфях:

«Одна из них принадлежит компании «Electric Boat», кораблестроительному подразделению корпорации General Dynamics, и находится в городе Гротон штата Коннектикут. В настоящее время на верфи в Гротон работает около 7−8 тысяч человек, в то время как в годы холодной войны она обеспечивала работой 25 тысяч человек.

Вторая верфь принадлежит компании «Ньюпорт-Ньюс Шипбилдинг», выделившейся в 2011 году из корпорации «Нортроп-Грумман». Она расположена в городе Ньюпорт-Ньюс штата Вирджиния. В настоящее время данная верфь является крупнейшим предприятием судостроительной отрасли США — на ней работает более 22 тысяч человек. Верфи принадлежит крупнейший в западном полушарии мостовой кран грузоподъёмностью 1050 т и крупнейший в западном полушарии 600-метровый док.

Ситуацию существенно упрощает тот факт, что обе верфи находятся на Восточном побережье США, к которому советские, да и российские подводные лодки неоднократно демонстрировали возможность скрытно приближаться на расстояние прямого удара».

Соответственно, как отметил Васильев, ВМС США полностью лишатся возможности строить подводный флот, в том числе, атомный, если эти две верфи подвергнутся уничтожению.