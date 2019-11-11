Гавана, , 02:03 — REGNUM С осуждением государственного переворота в Боливии выступил президент Кубы Мигель Диас-Канель. Об этом политик написал в Twitter.

«Насельственный и трусливый переворот — это покушение на демократию в Боливии», — заявил кибинский лидер.

Диас-Канель также заявил о решительном осуждении государственного переворота и солидарность с «братом» Эво Моралесом. «Мир должен мобилизоваться ради жизни и свободы Эво», — заявил кубинский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госпереворот в Боливии осудил глава МИД Кубы Бруно Родригес.

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