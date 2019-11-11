Ла-Пас, , 01:59 — REGNUM Вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера подал в отставку вслед за президентом Эво Моралесом, сообщает Reuters.

Ранее президент Моралес обратился к согражданам по телевидению Боливии и подтвердил свою отставку, о которой стало известно из официальных аккаунтов боливийского лидера в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, отставки президента Боливии 10 ноября потребовали военные страны во главе с главнокомандующим Уильямсом Калиманом.

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