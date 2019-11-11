Варшава, , 01:27 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал страны ЕС сплотиться против «агрессии России» и обрушился с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона в интервью The Financial Times.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Моравецкий заявил, что Евросоюз не может «делать вид, что ничего не произошло на Украине, в Белоруссии или Грузии», и обвинил Францию в косвенной «оплате российского оружия» из-за поддержки страной газопровода «Северный поток — 2».

«Президент Макрон находится в другом положении… Он не чувствует горячего дыхания русского медведя» , — заключил Моравецкий в своем интервью американскому изданию.

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