Киев, 11 ноября 2019, 00:23 — REGNUM В отдаленной перспективе армия Украина будет комплектоваться не по призыву. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает местный телеканал «1+1».
По его словам, каждый военный в стране должен иметь чётко выстроенную военную карьеру.
Напомним, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу перед министром обороны Загороднюком до конца года привести систему управления обороной страны в соответствие со стандартами НАТО.
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