11 ноября 2019 | Время чтения 2 мин

Комментаторы часто спрашивают о причинах стремления польской элиты добровольно быть попользованной в роли инструмента американской внешней политики. Ответ прост и циничен: потому что у поляков есть давняя мечта, и в этот раз она, на их взгляд, постепенно приближается к исполнению.

Александр Запольскис, , 00:10 — REGNUM Комментаторы часто спрашивают о причинах стремления польской элиты добровольно быть попользованной в роли инструмента американской внешней политики. Ответ прост и циничен: потому что у поляков есть давняя мечта, и в этот раз она, на их взгляд, постепенно приближается к исполнению.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще со времен Речи Посполитой шляхта в мечтах видела себя в роли верховного вершителя судеб всей Европы. С материальной для себя выгодой, конечно. А то, что это за главный начальник, который со своей должности приличного дохода не имеет? Раньше попытки сладкие мечтания в реальность воплотить для Варшавы заканчивались плохо. Вплоть до полного прекращения польской государственности. Три раздела — это вовсе не про историю великой страны. Но перемены в нынешнем геополитическом положении создали предпосылки снова попытаться и на этот раз уже выиграть.

До окончательного триумфа еще, конечно, далеко, однако динамика происходящего всерьез рассчитывать на победу уже позволяет. Вот, казалось бы, что такое вообще эта Польша? Седьмая по номинальному и шестая по подушевому ВВП страна Европы. В 6,6 раза экономически меньше Германии. Если кому и может показаться солидной европейской страной, то только двум десяткам еще более мелких лимитрофов, вроде Литвы, Латвии или Словакии со Словенией.

Но при этом польский антимонопольный регулятор UOKIK сначала в четверг, 7 ноября, пригрозил, а на следующий день, 8 ноября 2019-го, официально оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy за непредоставление запрошенных поляками документов по расследованию дела об участии в строительстве «Северного потока — 2».

UOKiK Adrian Grycuk

Сумма штрафа в целом копеечная, всего 44 млн долларов по текущему курсу, но сам факт во всех отношениях примечателен. В лучших американских традициях. Местное польское ведомство выставило требования к иностранной компании, не действовавшей на территории Польши, и оштрафовало ее за отказ требование исполнить. Что самое примечательное, французы оказались вынуждены оспаривать штраф в суде, вместо того чтобы послать наглецов в пешее путешествие по известному адресу.

А делается это все вовсе не ради смешных 172 млн злотых на халяву. Комбинация имеет дальний прицел, взять в оборот всех участников проекта: Uniper, OMV, Shell и Wintershall. А самое главное, в конце концов выписать штраф дочерней компании Газпрома — Nord Stream 2 AG.

В руководстве UOKIK уже с придыханием озвучивают мечту, что его размер окажется феноменально огромным. Цифра, правда, пока не озвучивается, но в Варшаве полагают, что России ее заплатить все же придется. Так как дело, если что, будет рассматриваться польским судом на польской территории и по польским законам. То есть якобы полностью свободно и демократично. А значит, «уйти от ответственности русским не удастся».

Такая вот нас ждет она, эта новая Европа. Восточного вала еще как бы нет, но его предпосылки уже начинают работать.