Вашингтон, , 20:40 — REGNUM Соединенные Штаты не готовы вечно оказывать военную помощь Украине, Вашингтон надеется, что Киев наладит отношения с Москвой. Об этом 10 ноября заявил в эфире CBS советник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«Я надеюсь, что Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение (между двумя странами)», — сказал О'Брайен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни заявил, что коррупция и беспокойство из-за отсутствия поддержки со стороны других стран стали причиной приостановки американской военной помощи Украине.

Вместе с тем в начале ноября американские СМИ сообщили, что Госдепартамент разморозил военную помощь Украине в размере около $140 млн.

Читайте также: Госдеп США разблокировал военную помощь Украине — СМИ