Киев, , 20:33 — REGNUM Встреча лидеров стран нормандского формата (Россия, Украина, Германия, Франция) может состояться 24 или 26 ноября. Об этом 10 ноября сообщает издание «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на источники, близкие к офисе украинского лидера Владимира Зеленского.

По их данным, если в указанные даты встречи не произойдет, то до конца 2019 года лидеры вряд ли смогут собраться и тогда надеяться на то, что встреча «когда-либо вообще состоится», не стоит.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября глава МИД Украины Вадим Пристайко в ходе брифинга заявил, что официальный Киев выполняет все договорённости, которые необходимы для проведения саммита в «нормандском» формате и сейчас дата новой подобной встречи зависит от России.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в продолжении саммитов в «нормандском формате» и готов к таким встречам при срочной необходимости.

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