Елена Подолько, , 20:18 — REGNUM Миллиардер, венчурный капиталист, один из успешнейших американских предпринимателей, и в то же время — неординарный и противоречивый мыслитель современности. Именно Ник Ханауэр является одним из инвесторов-основателей транснациональной компании Аmazon.com, ставшей впоследствии мировым лидером среди интернет магазинов по объёмам торговли с операционной прибылью 12,346 млрд долларов (за 2018 г.). В целом за свою 30-летнюю карьеру американский предприниматель учредил и проинвестировал 37 компаний с доходностью в десятки миллиардов долларов. И мог бы продолжать спокойно развивать свою разветвленную бизнес-империю и жить в свое удовольствие, если бы не пробудившаяся в нем гражданская позиция.

Невидимая рука рынка © eyeballmansion.com

В 2012 году был заблокирован показ его выступления в формате TED (аббревиатура от англ. technology, entertainment, design; технологии, развлечения, дизайн) — одной из самых известных в мире конференций, во многом определяющей новые ориентиры общественных дискуссий. И это при том, что Крис Андерсон — основатель конференции в ее современном виде, ратует за радикальную открытость. В статье журнала «Форбс» тут же написали, что блокировка не связана с содержанием выступления (на тему Богатые не создают рабочие места), а с тем, что сама презентация была тупой (прямая цитата"Форбс»)[1] и вообще никуда не годилась. Так ли это на самом деле можно понять, ознакомившись с выступлением, которое теперь доступно онлайн. Главное, что самого Ника этот провал не остановил, или возможно взяла верх естественная потребность человека высказаться, быть услышанным, получить общественное признание. А может быть такое желание осмысления экзистенциальных проблем — это влияние образования, полученного на философском факультете Вашингтонского университета, на чем настоял его отец до передачи сыну в управление семейного бизнеса?

Так или иначе в последние годы Ханауэр начал активно выступать и публиковаться по социально-значимым вопросам, охватывая аудиторию в десятки миллионов человек, а его книги (Настоящий патриот и Сады демократии) мгновенно становились бестселлерами.

На конференцию TED его пригласили снова в 2014 году, где он остался верен себе, предупредив своих товарищей миллиардеров, что, если ничего не будет сделано с раздирающими страну на части неравенством и несправедливостью, «плутократов ждут вилы». Вторая попытка заявить о себе, видимо, понравилась организаторам больше или же ее общественный резонанс был настолько велик, что выступление уже никто не блокировал. В сентябре 2019 года Ник Ханауэр выступил еще раз на тему «грязных секретов капитализма».

Так в чем же противоречивость данной персоны? Он заработал свое состояние в условиях открытого рынка и называет себя убежденным капиталистом, представителем «однопроцентников, гордых и ни перед кем не извиняющихся» [2]. Вместе с тем, Ханауэр является одним из самых ярых критиков того, как устроена капиталистическая система в США и других странах мира. Он заявляет, что никакое общество не может выжить в условиях вопиющего неравенства, не устранив которое, можно ждать одного из двух — установления режима полицейского государства или революции. И все его публичные высказывания не только весьма резонансные, но и обрушивают на себя волны критики со стороны академического сообщества, экспертов, экономистов, крупнейших СМИ (таких как «Бизнес Инсайдер», «Форбс», «Хафф Пост» и др.).

Ханауэра называют то прогрессивным мыслителем и «гражданским новатором», то обвиняют в приверженности идеям социализма. В Америке это равносильно тому, чтобы быть названным колдуном в период Охоты на ведьм в Западной Европе конца 15 — середины 17 веков.

Например, Ханауэр выступал и продолжает настаивать на повышении минимальной оплаты труда в Америке. «Форбс» назвало эту идею смешной. Экономисты утверждали, что это приведет к потере рабочих мест. И вот случилось невероятное, идея Ханауэрабыла реализована в его родном городе Сиэтл — минимальная оплата труда повышена до 15 долл. в час, тогда как в среднем в Америке этот показатель составляет 7,25 долл. За пять лет, с момента законодательного закрепления этой инициативы, рабочие места не сократились. И вот, какая ирония, тот же самый «Форбс» второй год подряд в своём рейтинге называет город Сиэтл лучшим местом в Америке для ведения бизнеса и построения успешной карьеры, отмечая, в частности, процветающую экономику города, образованное население, бурно растущий технологический сектор [3]. Помимо Ника Ханауэра — родом из этого американского города также богатейшие жители нашей планеты: основатель «Амазон» Джефф Безос и основатель «Майкрософт» Билл Гейтс, общее состояние которых превышает 200 млрд долл.

Продолжая развивать тему двойственности нашей реальности, уместноотметить определенный парадокс — на фоне вышеперечисленных экономических успехов, главной проблемой Сиэтла назван растущий кризис бездомных [4]. В целом, данный кризис достиг таких масштабов в городах Западного побережья США, что американскому Агентству защиты окружающей среды поручено изучить экологические проблемы, «создающиеся людьми, живущими на улицах». Причины возрастающей проблемы бездомных в Сиэтле оппоненты действующего руководства города пытаются связать с повышением минимальной оплаты труда. Дабы все поскорее отменить.

Как утверждает Ханауэр, в неолиберальную эпоху экономика обслуживает, в первую очередь, интересы миллиардеров и крупных корпораций. Существует возможность повысить налоги на богатых, усилить регулирование деятельности компаний или увеличить зарплаты, но неолиберальные экономисты утверждают, что это приведет к катастрофе. А именно повышение налогов, как и повышение зарплат, — уничтожит рабочие места, а любые формы государственного регулирования экономической сферы неэффективны. За последние 30 лет только в Америке 1% населения стал богаче на 21 триллион долларов, а 50% населения обеднело на 900 миллиардеров долларов [5]. И такая модель неравенства широко распространилась по всему миру.

Идеи американского ученого Ноама Хомского, которого называют отцом современной лингвистики, относительно того, как изменился мировой порядок под влиянием неолиберальной глобализации, заставляют задуматься. Возможно, эти позиции покажутся уже избитыми истинами, но думаю важно напомнить основные характеристики мира, в котором мы живем. Ключевую роль в международных экономических отношениях играют уже не нации, а крупнейшие корпорации, которые пользуются господдержкой своей страны. Реально существующий капитализм базируется на таких принципах, как государственные льготы, частная прибыль и защита патентных прав, усиливающих эти корпорации. А так называемые соглашения о свободной торговле, в действительности, держатся на грандиозных налогах, возлагаемых на население. Причем, какую сферу экономики не возьми — финансовую, производство или сбыт товаров, предоставление услуг — доминируют американские корпорации, объём владений которых составляет 50% от совокупного мирового богатства. Вместе с тем, когда говорят о преобладании Соединенных Штатов в мировой экономике, по мнению Хомского, требуется уточнять, что речь не идет о населении этой страны, а лишь 1% привилегированных людей.

В чем же парадокс неолиберализма? Возможно, успех этой идеи в том, что она была разработана в прошлом веке, в противовес набирающему все большую популярность социализму и социал-демократиям в Европе. Никто не называл неолиберализм идеологией или доктриной. Его представляли как естественные законы функционирования общества. В рамках данной теории само общество превращается в рынок, где все покупается и продается. Конкуренция названаопределяющей чертой человеческой жизни. А взаимодействие между людьми сведено к торговым связям. Безусловно, я упрощаю. Но если посмотреть на последствия внедрения неолиберальных подходов на рубеже 21 века в странах Латинской Америки, перед глазами всплывают именно такие яркие представители неолиберальных обществ, так и не дождавшихся прихода невидимой руки рынка, которая все урегулирует.

Еще одно «открытие» неолиберализма — утверждение, что человек по своей природе эгоистичен и алчен и всегда стремится улучшить свое состояние за счет ближнего. И этот своеобразный коктейль из частных эгоистических интересов, свободного рынка и конкуренции является наилучшим рецептом создания общественных благ.

В современном мире, оглядевшись вокруг, начитавшись и насмотревшись новостей можно случайно уверовать, что все так и есть на самом деле. Ведь нам повсюду твердят, что экономический и личный рост является наивысшей ценностью. И в погоне за ним можно всем рисковать. А в эпоху великих соблазнов, изобилия и безудержного потребления легко заболеть жадностью. Именно капитализм «возвеличил ненасытную и хаотичную систему, которая несется сломя голову никто не понимает куда». [6]

Но все дело в том, что не капитал создает экономический рост, а люди. И не частный интерес является стимулом к созданию общественных благ, а взаимодействие (Ник Ханауэр в английской языке использует слово reciprocity). Таким образом, основой процветания в обществе является сотрудничество, а не конкуренция. Роль конкуренции, конечно, невозможно принизить в условиях рыночной экономики, да что и говорить — в личном плане она также значима. А критикуя рыночный капитализм за те или иные недостатки нельзя забывать и о колоссальном рывке, который он обеспечил в развитии человечества за последние двести лет. Но в то же время необходимо изучить недостатки и издержки рыночного капитализма — если есть желание избежать глобальной катастрофы и улучшить условия жизни для большей части населения планеты.

Так, Ник Ханауэр, объявивший крестовый поход против неравенства, замахнулся на святая святых — формирование новой экономики. Он называет это переосмыслением капитализма (re-define), а не его заменой. В своих научных поисках он объединился с учеными из разных стран мира — от экономистов и социологов, до эволюционных теоретиков, антропологов, философов и нейрофизиологов. Эти исследователи, рассматривающие экономику, как комплексную адаптивную систему (complex adaptive system), [7] пришли к выводу, что неолиберальная экономическая теория «опасна и неверна». В неолиберальной экономике они видят причины превращения «конструктивного» капитализма в «экстрактивный», а также ужасающего неравенства, экономической стагнации, политической нестабильности и кризиса доверия и к рынкам, и к самой демократии.

Ханауэр следующим образом формулирует базовые представления неолиберальной экономической теории.

Рынок — это эффективная сбалансированная система. То есть, если что-то повысить (например, зарплаты), что-то должно сократиться (например, рабочие места).

Предположение, что цена равна стоимости — слишком упрощенно, но оно действительно вытекает из абстрактной модели рыночного равновесия. Из этой трактовки может следовать, что"если один человек получает 50 тысяч долларов в год, а другой — 50 миллионов долларов, тот другой должен производить в 1000 раз больше».

Теория о Homo economicus (с лат. — «человек экономический», «человек рациональный») — подразумевающая, что люди рациональны, эгоистичны и всегда стремятся к максимизации получаемой прибыли.

Если согласиться с тем, что мы эгоистичны и всегда стремимся только приумножать личную выгоду, то такая модель поведения и должна быть признана источником процветания и создания общественных благ. Следуя такой логике, жадность — это благо, неравенство — полезно и единственной целью корпораций является увеличение богатства своих владельцев.

Последние научные исследования доказали ошибочность вышеперечисленных неолиберальных постулатов, их разрушительность с точки зрения морали. Алчность и эгоизм присущи людям с планеты Земля — это объективная реальность. Но они не являются качествами, определяющими человеческую природу. Такими качествами являются совершенно противоположные — например, эмпатия, альтруизм, доброта.

На самом деле люди обладают способностью к тесному взаимодействию, стремятся к взаимности, и являются интуитивно моральными существами. По итогам многолетних эмпирических исследований об этом убедительно пишет американский социальный психолог Джонатан Хайдт и многие другие ученые (от основателя французской социологической школы Эмиля Дюркгейма и американского биолога, дважды лауреата Пулитцеровской премии Эдварда О. Уилсона, до одного из основателей теории когнитивизма Лоуренса Кольберга и разработчика ее современной версии Аллана Гиббарда, философа и нейробиолога Оуэна Фланагана, социального психолога Джона Барга, психолога Мартина Хоффмана и экономиста Роберта Франка).

Размышления Ника Ханауэра о рыночном капитализме и новой экономике позволяют сформулировать некоторые выводы.

1. Успешные экономики — это не джунгли, а сады. За рынком, как и за садом нужно ухаживать. Рынок — это вообще лучшая социальная технология, когда-либо созданная для решения человеческих проблем. Но при отсутствии социальных норм и регулирования рынки эти проблемы создают (яркий пример — мировой экономический кризис 2008 года, сопоставимый по масштабам с «Великой депрессией»).

2. Экономика — это люди. Вовлеченность в экономику как можно большего количества людей приводит к экономическому росту.

3. Хищническая политика приобретает черты нездорового поведения, которое также опасно для экономики, как и для общества. Законы экономики — это выбор, они не высечены на камне, как универсальные и незыблемые. Они являются социальными нормами и определённым нарративом.

И все в конечном итоге сводится к благополучию — как отдельных представителей, так и общества в целом. Важно создавать условия для того, чтобы люди показали лучшую версию себя, и правила игры были более честными. Поскольку никакой не эгоизм, а взаимодействие нужно рассматривать как причину создания социальных благ. К более справедливому, устойчивому и гармоничному обществу может привезти только переосмысление установившихся норм и представлений об экономике. Чтобы новая экономика на самом деле стала более инклюзивной, максимально способствующей эффективной, и творческой кооперации людей, а также их созидательной социальной активности.

Елена Подолько — филолог, специалист по международным отношениям и международному праву. Кандидат политических наук. Синолог

