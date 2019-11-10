Вашингтон, , 19:26 — REGNUM Власти Соединенных Штатов намерены оставить в Сирии до 600 своих военнослужащих, заявил глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли в интервью ABC.

«Их (американских военных в Сирии) будет меньше тысячи, это точно. Возможно, около 500. Может быть, 600. Примерно столько», — сказал Милли, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москва и Дамаск обратились к международному сообществу с призывом обязать США полностью вывести свои войска из Сирии.

Так, в совместном заявлении координационных штабов России и Сирии по возвращению перемещённых лиц говорится, что США продолжают удерживать незаконно оккупированную 55-километровую зону в районе Эт-Танфа на юге Сирии, отказываясь предоставлять гарантии безопасности в этом районе, и фактически сорвали план ООН по расформированию лагеря беженцев «Рукбан», чтобы использовать перемещённых лиц в качестве «живого щита» для продолжения оккупации района.

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