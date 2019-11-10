Москва, , 19:02 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») предположил, что США готовят Украине роль страны-шахида.

«Это проект страны-шахида. Нищей страны с промытыми мозгами, которая должна отдать свою жизнь, чтобы максимально навредить России во имя американских интересов», — отметил Никонов в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Германию впервые прямо и открыто назвал Украину американским проектом. Власти США гордятся тем, что предоставили Украине оружие для борьбы с «российской агрессией», заявил Помпео во время выступления в Берлине в Фонде Кербера.

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