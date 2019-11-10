Тбилиси, , 18:35 — REGNUM В Грузию с визитом прибыла Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. По информации МИД Грузии, визит связан с предстоящим председательством Грузии в Комитете министров Совета Европы.

Грузия и ЕС

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе визита генсекретарь намерена обсудить с министром иностранных дел Давидом Залкалиани вопросы, связанные с предстоящим председательством Грузии в Комитете министров Совета Европы. Также стороны рассмотрят вопросы двустороннего сотрудничества Грузии и Совета Европы.

В Грузии также состоятся встречи генсекретаря с президентом Грузии, премьер-министром, председателем парламента и главой делегации Грузии в ПАСЕ.

Во время визита состоится презентация юбилейной монеты в честь 70-летия Совета Европы и 20-летия вступления Грузии в Совет Европы, а также официальная будет представлен плана действий Совета Европы для Грузии на 2020−2023 годы.

Торжественная церемония официальной передачи председательства в Совете Европы состоится 27 ноября в Страсбурге.

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