Калуга, , 18:06 — REGNUM Сегодня, 10 ноября, в Калуге прошли мероприятия заключительного дня масштабного культурно-исторического фестиваля «УграFest», организованного министерством внутренней политики и массовых коммуникаций региона при финансовой поддержке федерального Агентства по делам национальностей.

В Калужской области завершился фестиваль «УграФест» Пресс-служба правительства Калужской области

Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, фестиваль был посвящен победному окончанию Великого стояния на реке Угре. Именно на Калужской земле на берегах Угры осенью 1480 года. Россия стала полностью суверенным государством. Праздник 11 ноября — День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года включен в календарь региональных памятных дат.

По словам министра внутренней политики и массовых коммуникаций области Олега Калугина, «нашему поколению выпала честь смыть патину времени с тех великих исторических событий, вернуть незаслуженно забытые имена в нашу повседневность памятниками, научными трудами, новыми названиями улиц и яркими праздниками. И среди них имя Ивана III, первого русского самодержца и строителя нового Русского государства».

«Поскольку Великое стояние произошло именно на нашей земле, на берегах реки Угры, кому как не нам, калужанам, изучать, помнить и славить предков, одержавших великую победу над злейшим врагом. Пусть будет больше напоминаний о тех событиях, которые повлияли на историю нашей страны. Мы переживаем время духовного возрождения, когда люди стремятся вернуться к своим корням, своим истокам, к своему историческому прошлому. И очень важно, чтобы эти стремления сегодня отзывались добрыми делами и огромной созидательной деятельностью всех народностей нашего многонационального региона», — отметил Олег Калугин.

Разноплановая творческая и театрально-концертная программа фестиваля привлекла на площадки Инновационного культурного центра большое количество калужан и гостей города, начиная от самых маленьких зрителей и заканчивая представителями старшего поколения.

В Калужской области завершился фестиваль «УграФест» Пресс-служба правительства Калужской области

В Калугу на фестиваль прибыла многочисленная делегация московского отделения общероссийской общественной организации «Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел». Мероприятия фестиваля посетили более семи тысяч человек.

Перед горожанами выступили молодежные творческие группы и музыкальные коллективы из Москвы, Калуги и Санкт-Петербурга. На фестивале состоялась премьера песни «Мы стояли на Угре», которую исполнила автор музыки — российская певица, пианистка, лауреат международных фестивалей и конкурсов Ольга Варвус. Стихи к песне написал Дмитрий Лик.

В программу «УграФест» вошли сценические постановки Калужского областного драматического театра и Калужского муниципального театра кукол розыгрыши призов и лекции историков, книжная ярмарка, выставка фоторабот, концерт классической музыки.

В заключительный день фестиваля организаторы подготовили для горожан увлекательное соколиное шоу, рыцарский турнир, мастер-классы по росписи пряников, изготовлению глиняных игрушек, валянию шерсти и кузнецкому ремеслу.

Все желающие смогли испытать свои силы в молодецких забавах — пострелять из лука и сразиться на мечах.

Ярким финальным аккордом «УграФест» стал концерт известной новосибирской фолк-рок-группы «Калинов мост».