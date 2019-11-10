Москва, , 16:57 — REGNUM Российскому пародисту Максиму Галкину не хватает реализации на социально-публицистическом поле, он комментирует те части телевидения, в которых он не присутствует, но очень этого хочет, заявил 10 ноября телеведущий Артем Шейнин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, если юморист захочет стать политиком, то его обязательно пригласят в ток-шоу «Время покажет» на «Первом накале».

Также Шейнин предложил Галкину дать звание Народного артиста, поскольку последний, отметил телеведущий, «страдает» из-за этого.

«Может быть, уже дать ему народного? — задался вопросом Шейнин. — Потому что, может быть, тогда он подуспокоится чуть-чуть».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Галкин во время концерта в Новосибирске заявил, что в России в последнее время все меньше наблюдается политического юмора в том числе на российских телеканалах «Россия 1» и Первый канал.

Кроме того юморист пошутил, что Шейнин в своей передаче «Время покажет» не дает высказываться зарубежным экспертам.

В свою очередь телеведущий Владимир Соловьев заявил, что работает с Галкиным на разных каналах, а в России «даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством».

Напомним, Максим Галкин ведет на Первом канале передачи «Лучше всех!». Ранее он пояснил, почему у него самые высокие гонорары за выступления на различных мероприятиях.

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