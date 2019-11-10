Москва, , 16:39 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание юмориста Максима Галкина о сложной политической ситуации в России и цензуре на отечественном телевидении. Об этом 10 ноября он сообщил в беседе изданию Газета.ru.

«Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством», — отметил журналист. Он подчеркнул, что само высказывание такого рода уже означает, что в России цензуры нет.

Соловьев также возразил на заявление Галкина о том, что ситуация на российском телевидении все больше напоминает времена Советского Союза, где не давали зрителю возможности мыслить и думать.

«Во времена Советского Союза и близко не было возможности проводить те форматы, которые провожу, например, я, где люди самых разных точек зрения и из самых разных стран высказывают абсолютно свободно свои воззрения», — парировал тележурналист.

Он также выступил с предложением попробовать юмористу делать свои программы так, чтобы они соответствовали его представлению о том, как должно быть.

Напомним, на концерте в Новосибирске пародист Максим Галкин выступил с речью о том, что в последнее время все меньше наблюдается политического юмора на экранах телевизоров. Несмотря на это он понимает коллег с Первого канала и России-1, так как они находятся в такой ситуации, которая напоминает времена цензуры при СССР. Он также назвал возмутительным стремление телеканалов уделять большое количество эфирного времени вопросам политической обстановки на Украине.

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