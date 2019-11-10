Ла-Пас, , 16:28 — REGNUM О проведении новых выборов главы государства объявил действующий президент Боливии Эво Моралес. Об этом Моралес заявил 10 ноября во время пресс-конференции, трансляцию которой вёл телеканал ATB.

Моралес назначил проведение новых выборов президента Боливии, чтобы, по его словам, у народа была возможность избрать своё правительство демократическим путём.

Глава Боливии также объявил о решении полностью сменить состав Высшего избирательного суда, чтобы выборы президента проводили уже другие люди. Кроме того, Моралес обратился к гражданам Боливии с просьбой снизить напряжённость и прекратить насилие для общего блага.

Новые выбора президента Боливии были назначены на фоне протестных акций, которые начались после публикации предварительного доклада Организации американских государств о проверке подсчета голосов. В докладе была сделана рекомендация провести новые выборы из-за невозможности подтвердить результаты президентских выборов командой аудиторов.

Протесты вспыхнули в Боливии 20 октября и продолжаются по сегодняшний день. В результате протестных акций пострадали уже 380 человек. В нескольких городах Боливии к протестующим присоединились представители правоохранительных органов. Поводов для протестов стали результаты подсчёта голосов на президентских выборах, согласно которым победу в первом туре одержал Эво Моралес. Его основной соперник экс-президент Карлос Меса не признал результаты голосования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве уполномоченного по правам человека в Боливии Нади Круз к оппозиционным политикам сесть за стол переговоров с президентом Эво Моралесом для нормализации положения в стране.

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