Никосия, , 15:48 — REGNUM Патриарха Александрийской Православной Церкви Феодора, который 9 ноября прибыл на Кипр в рамках торжества, связанного с памятью святого Иоанна Милостивого, попросили не поминать на богослужении имени главы так называемой ПЦУ Епифания. Об этом 10 ноября со ссылкой на греческое СМИ Romfea сообщает пресс-служба отдела внешних церковных связей УПЦ.

Сообщается, что 11 и 12 ноября будут совершаться богослужения в связи с 1400-летием успения святого Иоанна. Отмечается, что представители Кипрской Православной Церкви выразили удивление в связи с решением Феодора о признании законности ПЦУ и попросили главу Александрийской Церкви не поминать на службе имени Епифания.

ИА REGNUM напоминает, 8 ноября появилось сообщение о поминании на богослужении главой Александрийской Православной Церкви Патриархом Феодором Епифания. В РПЦ и УПЦ дали оценку решению патриарха Феодора.

УПЦ о признании ПЦУ Александрийским патриархом: Предательство