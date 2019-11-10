Лондон, , 15:18 — REGNUM Девять российских бизнесменов признаны «угрозой для британской демократии». Об этом сегодня, 10 ноября, пишут британские СМИ со ссылкой на секретный отчет комитета по разведке и безопасности (ISC) парламента Великобритании.

В отчете сказано, что девять российских предпринимателей перечисляли деньги Консервативной партии Великобритании. Некоторые из них были лично знакомы с нынешним премьером-министром Борисом Джонсоном.

Так, в отчете указано, что бывший вице-президент «ЮКОСа» Александр Темерко, которого в России обвиняют в хищениях акций ОАО «Енисейнефтегаз», очень тепло отзывался о своем «друге» Борисе Джонсоне. Темерко за последние семь лет перевел консерваторам более 1,2 млн фунтов стерлингов.

Еще один фигурант отчета — Любовь Чернухина — супруга экс-главы Внешэкономбанка, бывшего заместителя министра финансов России Владимира Чернухина. Она также переводила деньги Консервативной партии. Так, Чернухина заплатила 150 тыс. фунтов за возможность провести теннисный матч с Джонсоном и бывшим премьер-министром Британии Дэвидом Кэмероном. В прошлом она жертвовала консерваторам 450 млн фунтов.

Другой фигурант — Александр Лебедев, который владеет газетой Independent. Оказалось, что его сын — близкий друг Джонсона.