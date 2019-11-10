Багдад, , 15:19 — REGNUM Апостольский нунций в Иордании и Ираке Альберто Ортега Мартин провел встречу с лидером Демократической партии Курдистана (ДПК) Масудом Барзани, об этом 10 ноября сообщает Kurdistsn24.

Дипломат отметил высокую роль курдских пешмерга в борьбе с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мартин подчеркнул роль Барзани и пешмерга в Курдистане, сыгравших важную роль в разгроме ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в заявлении ДПК.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дали о себе знать в 2014 году, когда захватили обширные территории в Сирии и Ираке. Курды в обеих странах оказали активное сопротивление бандитам.

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