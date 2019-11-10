Ижевск, , 15:10 — REGNUM Глава Верховного суда Удмуртии Юрий Суханов подал заявление об отставке. Об этом сообщается на портале Высшей квалификационной коллегии судей России.

Заявление Суханова будет рассмотрено на заседании коллегии 21 ноября.

ИА REGNUM напоминает, Суханов возглавляет Верховный суд Удмуртии с 1996 года — 23 года. До этого в течение четырех лет он являлся заместителем главы ВС республики. В ноябре 2013 года Суханов был вновь назначен председателем Верховного суда республики на шестилетний срок, который истек в октябре текущего года.