Одесса, Украина, , 15:30 — REGNUM О возможном выходе на свободу украинского боевика Игоря Мазура, задержанного накануне в Варшаве со ссылкой на свои «очень надежные источники» заявил бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили. Об этом политик 10 ноября написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«По моей информации из очень надежных источников, суд сегодня должен освободить нашего героя Игоря Мазура (Тополю)», — отметил политик.

ИА REGNUM напоминает, боевик УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Игорь Мазур был задержан 9 ноября в Варшаве, так как был ранее внесен РФ в базу Интерпола. Украинский боевик принимал участие в 1994—2000 годах на стороне чеченских боевиков в Чеченской войне.

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