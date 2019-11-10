Вашингтон, , 15:28 — REGNUM Часть текста зашифрованных электронных писем, отправляемых через почтовый клиент Apple Mail, хранится в открытом виде из-за особенностей работы операционной системы macOS. Об этом сообщает The Verge.

Стандартный почтовый клиент от Apple позволяет отправлять письма в зашифрованном виде. В этом случае для дешифровки писем используется закрытый ключ, что повышает надёжность защиты электронной переписки.

Специалист по информационным технологиям Боб Гендлер обнаружил, что текст электронных писем, включая зашифрованные, сохраняется в отдельном файле базы данных операционной системы macOS. Это делается для ускорения работы голосового помощника Siri с электронной почтой.

Эксперт отметил, что тексты писем в этих файлах не шифруются, что делает их уязвимыми для взлома. Он добавил, что данная уязвимость содержится во всех четырёх последних версиях macOS — Catalina, Mojave, High Sierra и Sierra.

В компании Apple заявили, что обнаруженная уязвимость будет исправлена в одном из следующих обновлений операционной системы macOS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года компания Apple выпустила новую версию операционной системы macOS, получившую название Catalina.

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