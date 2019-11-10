Тунис, , 15:27 — REGNUM Лидер Партии возрождения Туниса Рашид Ганнуши будет выдвинут на пост спикера парламента страны, об этом 10 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

«Совет шуры движения принял решение выдвинуть Ганнуши на пост спикера парламента», — отметил представитель партии в комментарии изданию.

Недавно избранный парламент Туниса начнет свою работу в ближайшую среду, 13 ноября. Партия возрождения Туниса по итогам прошедших выборов получила 52 места из 217 в законодательном органе страны.

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