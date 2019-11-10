Гонконг, Китай, , 14:37 — REGNUM Правоохранительные органы Гонконга вновь применили слезоточивый газ против манифестантов, вышедших на улицы региона в 24-е выходные подряд, об этом 10 ноября сообщает Reuters.

Демонстранты отказались от мирных протестов, уничтожив местную железнодорожную станцию, а также ресторанчик, принадлежавший сторонникам Пекина.

Напомним, акции протеста в Гонконге вспыхнули после того, как власти региона попытались провести законопроект, наносящий удар по автономии области, что воспринялось крайне негативно.

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