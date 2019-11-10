Киев, , 15:20 — REGNUM Это не первый случай задержания украинских граждан и Украина будет делать все для того, чтоб предотвратить передачу боевика России. Так прокомментировал задержание в Варшаве украинского боевика Игоря Мазура посол Украины в Польше Андрей Дещица 9 ноября информационному агентству Укринформ.

«Это не первый случай, когда задерживают украинских граждан. Есть уже около десяти таких случаев в Польше, когда российская сторона через Интерпол пытается задержать и экстрадировать в Россию украинцев, которые принимали участие в военных операциях на востоке Украины», — отметил дипломат.

Дещица сообщил, что задержанные находятся в следственных изоляторах Польши, а их дела рассматриваются сотрудниками правоохранительных органов и в судебных инстанциях. Но ни одного случая экстрадиции граждан Украины в РФ не было.

Также сотрудник украинского дипломатического ведомства отметил, что при задержании граждан Украины в Польше по запросу РФ, сотрудники правоохранительных органов Республики Польша действовали в соответствии с нормами и обязательствами государства в качестве участника Интерпола.

Дещица также отметил, что по делу Мазура он постоянно контактирует с представителями власти Польши.

«Мы будем пытаться убедить суд, чтобы он передал украинца на поруки генконсулу Украины. Имея уже предыдущий опыт, мы будем доказывать, что это — политически сфабрикованное дело Российской Федерации», — подытожил дипломат.

ИА REGNUM напоминает, 9 ноября появилась информация о задержании украинского боевика Игоря Мазура, который находится в базе Интерпола. Суд над задержанным гражданином Украины должен состояться 11 ноября.

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