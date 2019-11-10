Тирана, , 17:57 — REGNUM 9 ноября депутат находящейся ныне у власти социалистической партии Албании Эрвин Бушати заявил, что надеется, что принятая Социалистической партией резолюция о недопустимости дезинформации и вмешательства иностранных акторов в демократические процессы обретет силу закона.

Албания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство ATA, албанский политик подчеркнул, что важность борьбы с иностранным вмешательством в демократические процессы была отмечена в резолюции европейского парламента от 10 октября и в семи резолюциях Совета Европы.

Говоря об иностранном вмешательстве в политические процессы, Бушати напомнил, что лидер албанской оппозиции Люльзим Баша от США получил 675 тысяч долларов (10,58 миллионов долларов) на подготовку к парламентским выборам 2017 года через оффшорную компанию «Biniata Trade».

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