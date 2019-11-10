Варшава, , 13:57 — REGNUM Судьба задержанного в Польше боевика УНА-УНСО (организация деятельность которой запрещена в РФ) Игоря Мазура будет решаться исходя из международного права. Об этом 10 ноября заявил министр иностранных дел Республики Польша Яцек Чапутович, сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что задержание Мазура проводила пограничная служба, которая «не имеет сведений, какую деятельность ведет лицо, находящееся в списке Интерпола».

Глава МИД Польши также подчеркнул, что «польские власти выясняют поводы объявления в розыск этого лица. Случается, что стороны злоупотребляют этой возможностью».

ИА REGNUM напоминает, ранее вице-спикер польского сейма Малгожате Госевская выступила в защиту украинского боевика, который был задержан в Варшаве. В частности, его она назвала «ветераном» войны в Чечне, Грузии и Донбассе, а также «жертвой действий восточных соседей».

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