Берлин, , 13:18 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европейского союза активнее развивать новые системы вооружений. Об этом Меркель сказала в своем традиционном еженедельном видеообращении, которое посвящено 64-й годовщине основания бундесвера.

По словам Меркель, странам ЕС и прежде всего Германии и Франции так или иначе придется развивать новые образцы вооружений, в частности, боевые самолеты и танки.

«Мы будем в будущем совместно развивать системы вооружений, в том числе проект военных самолетов и проект танков. Германия и Франция находятся здесь на острие развития», — сказала глава германского правительства.

Меркель прямо заявила, что «аннексия» Крыма и конфликт на Украине вновь обострили тему национальной обороны и сотрудничества в рамках военных альянсов, прежде всего, конечно Североатлантического альянса.

Но Меркель подчеркивает, что в рамках НАТО нельзя во всем полагаться на США — евросоюзные члены альянса должны «взять на себя больше ответственности».

Так или иначе странам ЕС нужно объединить «военный компонент и внешнеполитические интересы», усилив сотрудничество в области развития.

Меркель добавила, что безопасность Германии обеспечивает наличие бундесвера, и поэтому, нужно получить необходимые финансовые ресурсы для развития.

Стоит отметить, что ранее Германия в вопросах безопасности полагалась на США, чьи войска находятся на территории ФРГ с 1945 года.