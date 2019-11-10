Киншаса, , 13:21 — REGNUM Порядка 37 тыс. человек, среди которых 24 тыс. детей находятся в ловушке в городе Зонго Демократической республики Конго (ДРК), об этом 10 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Несколько районов города затоплены в результате проливных дождей. Спасательные службы не могут своевременно доставить необходимые медикаменты и продовольствие до местных жителей.

Напомним, экстремальный климат, а также слабое развитие инфраструктуры регулярно становятся причиной гибели местного населения от стихийных бедствий в таких странах, как ДРК.

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