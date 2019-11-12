Тирана, , 16:03 — REGNUM Президент Албании Илир Мета посетил общину Казалвекио в итальянской Апулии, где провел встречу с представителями общины итало-албанцев или арберешей, являющимися потомками албанцев, эмигрировавших в Италию после смерти вождя албанского антиосманского сопротивления Скандербега (1408−1468) и установления османского владычества на Балканах.

Как сообщает албанское новостное агентство ATA, глава общины Ноэ Андреано поблагодарил Мету за неусыпное внимание к арберешскому сообществу в Албании, в особенности в Апулии, и высоко оценил инициативу «Я арбереш», выдвинутую президентом.

После встреч с местными жителями албанский президент принял участие в конференции на тему «Развитие социально-экономических отношений между арберешскими сообществами и Албанией». В ходе своей речи глава Албании обратился к истории и заявил, что европейская идентичность страны была определена ещё национальным героем Албании Скандербегом, а потому «у Албании есть лишь одно будущее, и это будущее лежит в Европе».

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