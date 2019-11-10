Киев, 10 ноября 2019, 13:23 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко может быть привлечен к ответственности, но не по тем делам, о которых говорил председатель государственного бюро расследований Украины Роман Труба, а по «очень перспективным» эпизодам. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в комментарии украинскому «24 каналу», опубликованном 10 ноября.
ИА REGNUM напоминает, против бывшего президента Украины Петра Порошенко открыто 13 уголовных дел. В частности, ему инкриминируют превышение служебными полномочиями, уклонение от уплаты налогов, финансовые аферы.