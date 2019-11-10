Киев, , 13:23 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко может быть привлечен к ответственности, но не по тем делам, о которых говорил председатель государственного бюро расследований Украины Роман Труба, а по «очень перспективным» эпизодам. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в комментарии украинскому «24 каналу», опубликованном 10 ноября.

«Мне кажется, что есть ряд эпизодов, за которые он (Петр Порошенко — ред.) может быть привлечен к уголовной ответственности. Но это не те дела, о которых говорил председатель ГБР (Роман Труба — ИА REGNUM) и один из тех, кто сейчас атакует генеральную прокуратуру (юрист Андрей Портнов — ИА REGNUM). У нас есть свои эпизоды, которые мы расследуем, они, по нашему мнению, очень перспективные», — подчеркнул Рябошапка.

ИА REGNUM напоминает, против бывшего президента Украины Петра Порошенко открыто 13 уголовных дел. В частности, ему инкриминируют превышение служебными полномочиями, уклонение от уплаты налогов, финансовые аферы.

Порошенко снова не явился на допрос — ГБР