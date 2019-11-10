Багдад, , 13:52 — REGNUM Правозащитная организация Amnesty International призвала власти Ирака прекратить насилие, жертвами которого за последние сутки стали по меньшей мере семь человек, об этом 10 ноября сообщает Al Arabia.

По данным правозащитников, за последний месяц в акциях протеста в стране погибли по меньшей мере 264 человека.

В заявлении Amnesty International говорится о необходимости пресечения незаконного применения боевого оружия сотрудниками правопорядка, а также о привлечении виновных в гибели граждан к ответственности.

Напомним, акции протеста в Ираке начались в начале октября 2019 года. Манифестанты требуют отставки правительства, неспособного, с их точки зрения, положить конец коррупции и улучшить уровень жизни населения.

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