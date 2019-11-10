Анкара, , 13:47 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган отметил годовщину смерти основателя турецкой республики Мустафы Кемаля, об этом 10 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы продолжаем защищать нашу республику, что по словам Мустафы Кемаля было главной его заботой, мы неустанно двигаемся вперед в этом направлении», — приводит слова Эрдогана издание.

Напомним, Мустафа Кемаль родился в 1881 году в Османской империи. Получил известность благодаря участию в Первой мировой войне, где сыграл не малую роль в том, чтобы сорвать так называемую Дарданельскую операцию англичан.

После того, как Кемаль возглавил Турцию, он двинул ее по пути светского государства, стремясь сделать государство частью Европейского союза. Мустафа Кемаль, прозванный Ататюрком, скончался 10 ноября 1938 года.

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