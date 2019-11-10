Анкара, , 12:25 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 13 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 10 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Спецоперация прошла на юго-востоке страны в провинции Ширнак. В ходе рейда применялась авиация.

Военные Турции часто используют термин «нейтрализован» в отношении как ликвидированного противника, так и захваченного в плен или добровольно сложившего оружие.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды ведут борьбу за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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