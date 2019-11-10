Киев, , 11:58 — REGNUM Президенту Украины Петру Порошенко вполне реально могут объявить подозрение в совершении преступления.

Об этом в комментарии телеканалу «24» заявил вечером 9 ноября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Генпрокурор отметил, что это не те дела, о которых говорил глава украинского Государственного бюро расследований и «один из тех, кто сейчас атакует генеральную прокуратуру» (видимо, речь идет о юристе Андрее Портнове — ред.).

«У нас есть свои эпизоды, которые мы расследуем, они, по нашему мнению, очень перспективные», — сказал Рябошапка, однако подробности уточнять силовик не стал.

Также он сообщил, что антикоррупционные органы продолжают расследования, в которых фигурируют ближайшие соратники Порошенко, в частности, его бизнес-партнерИгорь Кононенко.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре ряд украинских СМИ сообщили, что генпрокуратура Украины готовит подозрение Порошенко по статье о злоупотреблении властью, однако развития эта тема пока не получила.

Предыдущий президент Украины является фигурантом более 10 дел, которые в настоящий момент расследует ГБР, но фигурирует там исключительно в качестве свидетеля.

В конце октября адвокат Илья Новиков уточнил, что сейчас Порошенко фигурирует в 13 делах и все заявления подал Андрей Портнов. Юрист уточнил, что его клиент пока не является подозреваемым или обвиняемым в любых уголовных делах.