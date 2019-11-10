Киев, , 11:32 — REGNUM На Украине обсуждают состоявшееся накануне в Польше по запросу России задержание сотрудника секретариата Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура.

Мазур является челном радикальной националистической организации УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и якобы ехал по приглашению вице-спикера польского сейма Беаты Мазурек (подтверждения этой информации пока нет). Он был задержан польскими силовиками прямо на границе.

Украинский журналист и эксперт Максим Кухар рассказывает, какой должна быть «правильная» реакция власти на захват в плен украинского солдата в Польше

«Поднять по тревоге части во Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской областях. В течении недели — отработать сценарии выдвижения по усилению обороны на границе с Польшей… Провести специальные проверки лиц на Западной Украине, которые имеют Карту поляка, и которые теоретически могли быть причастны к какой-либо агентурной деятельности против военнослужащих ЗСУ… Срочно провести проверку всех предприятий с польским капиталом в Украине на предмет их возможной не коммерческой, а агентурной деятельности», — отмечает эксперт.

Также он предлагает в течении 24 часов выслать из страны весь персонал посольств и консульств Польши в Киеве и других городах, за исключением военного атташе и обеспечивающих его работу лиц и убрать из всех государственных тендеров заявки всех компаний с польским капиталом, до урегулирования ситуации.

Также эксперт призывает Киев проинформировать руководство НАТО «о подрывной деятельности правительства Польши по разрушению дружбы и взаимопонимания».

В завершение Кухар заявил, что никакое формальное крючкотворство и манипулирование существующими правовыми нормами, не может быть оправданием преступления против украинского солдата.

ИА REGNUM напоминает, что до 12 ноября суд в Польше должен избрать Мазуру меру пресечения, после чего будет рассматриваться вопрос об экстрадиции украинца в Россию.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что это уже не первый случай, когда РФ использует международные правоохранительные органы для политических преследований — в Польше в течение последних двух лет зафиксировано до десяти таких случаев.

«Однако, пока эти дела только в стадии изучения и рассмотрения и польская сторона ни одного нашего бойца России не передала», — подчеркнул дипломат.