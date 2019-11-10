Киев, , 11:13 — REGNUM Украинский политолог Дмитрий Корнейчук считает, что нынешняя власть в Киеве использует политтехнологии с целью отвлечения внимания общественности от разведения войск в Петровском.

Об этом он заявил в своем комментарии сегодня, 10 ноября.

Эксперт напоминает, что Петровское — это последняя из трёх опорных точек, определённых, как условие для проведения саммита в «нормандском формате».

«Понятно, что СМИ должны были это обсуждать. И многие — кричать про «зраду» (предательство — ред.). Поэтому у Зеленского, для отвлечения внимания, быстро «вбросили» некий указ, в котором должны разработать стандарты подачи новостей в СМИ. Что в итоге? Все СМИ кричат о наступлении на свободу слова. А не обсуждают разведение войск на Донбассе», — констатирует политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Россия приветствовала разведение войск в районе Петровского, отметив, процесс проходит в соответствии с договоренностями, которые закреплены «нормандской четверкой» и минской контактной группой. Предполагается, что разведение завершится до 12 ноября.

Также 9 ноября стало известно, что президент Владимир Зеленскийпоручил правительству разработать и внести в Раду законопроект, регулирующий деятельность масс-медиа. Президент предлагает предусмотреть в законопроекте требования и стандарты новостей, механизмы против распространения недостоверной информации, а также запрет россиянам владеть СМИ Украине или финансировать их.