10 ноября 2019 | Время чтения 6 мин

Оставить принятие решений небольшой горстке персон, как сегодня, — позволить существовать всем несправедливостям: влиянию различных лобби, социальной несправедливости, деградациям публичного сектора и окружающей среды

Эдуард Лимонов, , 11:15 — REGNUM Не станем каркать, не будем предрекать что они задохнутся. Лучше вот ещё раз поможем им, вспомнив их принципы.

Жёлтый жилет

Вот основные их принципы, я извлёк их из обращения жилетов к гражданам. Обращение называется «Как участвовать в движении и стать жёлтым жилетом»:

Желтым жилетом становятся, участвуя.

Каждый имеет право назваться жёлтым жилетом, общий пункт — желание стать политически взрослым и жить в подлинной демократии.

Первый шаг — не иметь страха носить жёлтый жилет, потом войти во вкус, и затем — гордиться жилетом.

Вы участвуете, становитесь жёлтым жилетом с момента, когда вы защищаете волю народа против агрессии правительства.

От вас требуется помочь открыть дискуссию с близкими, участвовать в манифестациях.

Необходимо мобилизовать себя в массе, чтобы продемонстрировать наше количество, нашу решимость.

Оставить принятие решений небольшой горстке персон, как сегодня, — позволить существовать всем несправедливостям: влиянию различных лобби, социальной несправедливости, деградациям публичного сектора и окружающей среды, и это только часть примеров.

Человек становится жёлтым жилетом, помогая восстановить подлинную демократию, и способов её восстановить — множество.

Бороться, информировать, федерироваться, приложить свою компетенцию. Манифестации — это важные моменты всеобщей коммуникации, но они только часть айсберга.

Способ влиться в движение жилетов:

Не бойтесь войти в контакт с уже существующими группами рядом с вами, направляйтесь прямо на место сбора или отправляйте им свой мэсидж. Изъявите ваше желание поучаствовать в подлинной демократии, и вас хорошо встретят.

К ночи Yvan Hardoy прислал своё донесение.

Вот оно:

«Начали движение по маршруту около 5 километров, вышли от порта Clichy (я уже не раз объяснял что «порты» Парижа, это старые въезды в город, ЭЛ), сбор был возле нового трибунала Парижа.

Наплыв участников был значительный по сравнению с прошедшей субботой, между 1000 и 2000 персон.

Среди знамён значительно преобладает национальный триколор, за ним следуют жёлтые штандарты жилетов французских провинций, Oise в частности.

За неделю перед первой годовщиной французский флаг преобладает таким образом и подавил все другие флаги. Не видно ни одного флага синдикатов (профсоюзов, ЭЛ) как бывало в прошлом.

Все сознания уже повёрнуты к 16 ноября и к воскресенью 17-го, когда исполнится год движению жилетов, поскольку первый акт начался 17 ноября 2018 года.

Священник тащит крест, сам он выглядит как Христос, но поверх шафрановой его рясы — жёлтый жилет.

Шествие происходит спокойно до самого конца, оформленное песнями и звуками тамбуров — окружённое силами правопорядка в пилотках.

Представлены организаторы предыдущих актов: Jean-Christophe Valentine, Faouzi Lellouche. Inda Bigot и другие, а также, но без жёлтого жилета, Jerome Rodriges, пытавшийся множество раз гальванизировать толпу.

Faouzi Lellouche декларирует, что профсоюзы должны призвать своих членов к участию в манифестации в следующую субботу и воскресенье, а если не сделают этого, то жилеты не присоединятся к общенациональной забастовке 5 декабря.

Для Жерома Родригеса итог движения жилетов год спустя жидок по результатам социальным и экономическим, но он принёс братство, желание борьбы и изменений, пробудил сознания. Но «Рим не строился в один день!»

В эту субботу случились несколько эпизодов, скорее смешных, из таких — момент, когда антифа скандировали «Anticapitalist!», проходя мимо секс-шопов на бульваре Clichy.

Или когда жилеты затянули: «Работай, потребляй, и заткни твою пасть!», проходя перед бутиками которые держат шри-ланкийцы на бульваре de la Chapelle. По факту, шри-ланкийцы не поняли мэсидж жилетов. Несколько африканских прохожих проявили, впрочем, солидарность.

Поскольку атмосфера располагала к спокойствию, множество участников манифестации обменивались идеями. Доминирующей была, если не сказать единственной, антилиберальная. Противник был представлен Эммануэлем Макроном, понятное дело.

Следующая суббота была множество раз упомянута. Для большинства это будет «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Следующая суббота будет поворотным пунктом, с её призывом по всей Франции.

В случае неуспеха это будет смерть движения.

Прибыв к конечному пункту манифестации, на place de la Bataille de Stalingrad (площадь Сталинградской битвы), несколько десятков жилетов остались на площади, чтобы продолжить дискутировать, перед тем как тихо разойтись.

Valentin декларировал СМИ, что после года движение продемонстрировало правительству, что нищета, социальная и экономическая, по-прежнему присутствует, и обвинил в этом мультинациональные корпорации, которые избегают уплаты налогов. Лицезрея это, добавил он, власть играет картами репрессий, лжи, и клеветы, чтобы уничтожить движение жёлтых жилетов. Согласно Valentin, мобилизация в следующий week-end будет очень значительной.

В это самое время, многие сотни протестующих последовали в сторону набережной реки Луары, во всю длину бассейна de la Vilette, по направлению к парку de la Vilette. Этот путь был не перегорожен барьером полиции, полиция стремилась прежде всего помешать движению «диких манифестаций» в направлении вокзалов Восточного и Северного.

Кто-то всё-таки бросил клич «A la Gare de L'Est!» — «К Восточному вокзалу!». Его «дикие манифестанты» достигли посредством метро, на месте оказались многие сотни манифестантов, большинство без жёлтых жилетов. И заняли вокзал, скандируя «On est la!» («Мы тут!»)

Тогда силы правопорядка вмешались, окружили и вытолкали толпу к выходу на rue de 8 Mai 1945 года, перед вокзалом. Там их взяли в сачок. Но большая часть манифестантов оказались просто прохожими или туристами. Их удерживали некоторое время, потом каплю за каплей стали отпускать.

Вечер закончился, все назначили себе встречу на Акте LIII (53-ем)»

Вот некоторые данные по крупным городам в субботу.

МОНПЕЛЬЕ:

Вышли от 600 до 700 человек. Кордон CRS окружил протестующих сразу утром, чтобы не допустить их к торговому центру Polygon и к префектуре полиции. Сразу же был применён слезоточивый газ.

12 арестованных двое легко ранены.

Один из задержанных имел при себе пистолет калибра 8 мм.

СТРАСБУРГ:

Несколько сотен жилетов, в том числе жилеты из соседней Лотарингии. Манифестация проходила с петардами и дымовыми шашками.

Несли плакат «Жить, а не существовавть, мы не оставляем борьбу!»

Слышны были крики «Революция!»

Якобы манифестанты кидали бутылки в полицию.

ТУЛУЗА:

Оценки количества участников разнятся значительно. От 300 до 700 человек. Манифестация была разогнана. Полицией были употреблены гранаты со слезоточивым газом.

БОРДО:

К манифестации жёлтых жилетов присоединились курды.

Лозунги «Эрдоган — убийца!», «Рожава будет жить!», «Рожава победит!» (Рожава — левая республика в Сирийском Курдистане, ЭЛ).

Часть курдов облачились в жёлтые жилеты. Жилеты дружно скандировали «Erdogan — assasin!»

Общих данных о количестве участвовавших в субботу пока нет, уже традиционно нет.