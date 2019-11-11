Гавана, , 09:32 — REGNUM В Гаване президент Кубы Мигель Диас-Канель принял министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда, прибывшего на остров с официальным визитом. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Политики вновь подтвердили готовность укреплять двусторонние отношения в областях, представляющих взаимный интерес.

Эбрард обозначил, что в отношениях Кубы и Мексики начался новый, более качественный и обширный этап.

Эбрард прилетел на Кубу в ответ на официальный визит Диаса-Канеля в Мехико, прошедший в октябре.