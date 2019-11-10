Грузия, , 10:21 — REGNUM 11 ноября Грузию посетит Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. О этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Грузии.

Мария Пейчинович-Бурич

В Грузии состоятся встречи генсекретаря с президентом Грузии, премьер-министром, председателем парламента и главой делегации Грузии в ПАСЕ.

В ходе визита генсекретарь намерена обсудить с министром иностранных дел Давидом Залкалиани вопросы, связанные с предстоящим председательством Грузии в Комитете министров Совета Европы. Также стороны рассмотрят вопросы двустороннего сотрудничества Грузии и Совета Европы.

Во время визита состоится презентация юбилейной монеты в честь 70-летия Совета Европы и 20-летия вступления Грузии в Совет Европы, а также официальная будет представлен плана действий Совета Европы для Грузии на 2020−2023 годы.