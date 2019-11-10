Киев, , 10:17 — REGNUM В украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что такие действия как начавшееся разведение сил в районе Петровского, являются единственно возможными для прекращения боевых действий в Донбассе и возвращения мира на Украину.

С таким заявлением политическая сила выступил 10 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«"Оппозиционная платформа — За жизнь» приветствует начавшееся разведение сил в районе Петровского. Уверены: очередной этап согласованной и достигнутой в результате мирного диалога и прямых переговоров политики свидетельствует о том, что путь компромисса является не только предпочтительным, но и единственно возможным», — говорится в сообщении.

Представители оппозиционной политсилы также уверены: украинская власть как никогда должна придерживаться духа и буквы Минских соглашений, которые направлены на восстановление территориальной ценности и суверенитета Украины.

«Именно этот документ, утвержденный Советом Безопасности ООН и заверенный главами государств «нормандской четверки», является основой для происходящего сейчас процесса, ведущего к сохранению жизней украинцев по обе стороны линии соприкосновения, залогом установления мира, возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс, а значит, является элементом реализации политики нашей партии, направленной на восстановление территориальной ценности и суверенитета Украины», — резюмировали в «Оппозиционной платформе — За жизнь»

ИА REGNUM напоминает, что представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» неоднократно заявляли, что нынешняя украинская власть не хочет выполнять Минские соглашения, так как действует не в интересах украинского народа и не заинтересована в возвращении мира на территории Украины.

9 ноября на линии разграничения возле н.п. Богдановка и Петровское (бывшая Донецкая область) началось разведение сил и средств. Ориентировочно, процесс разведения будет длиться до 12 ноября. Согласно достигнутым договоренностям, разведение должно просходить зеркально на расстояние 1 км от линии разграничения.