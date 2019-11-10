Одесса, Украина, , 10:23 — REGNUM Бывшему боевику «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а ныне лидеру местной националистической организации «Уличный фронт» из Одессы Демьяну Ганулу не нравится, что тренер одного из местных боксерских клубов «Тиумфатор» Адам Кимаев носит спортивный костюм с надписью «Russia» и символикой РФ. Об этом 9 ноября так называемый активист написал на странице в социальной сети Facebook, сопроводив свою запись публикацией видео, которая выложена на странице спортивного клуба в социальной сети Instagram.

Ганул сходу назвал тренера «пророссийским». И заявил, что на одежде тренера, которую он назвал «спортивный костюм страны-агрессора», изображены все «государственные символы страны оккупанта». Более того, местного боевика, возмутило, что костюм тренера он разглядел на видеозаписи, которая опубликована в сети интернет на официальной странице боксерского клуба.

«Я правда не понимаю: как после пяти лет войны, после тысяч погибших на востоке Украины, «человек» может просто носить одежду с символами убийц. И самое интересное, что всем тем ученикам бокса все равно, ни грамма национального сознания или разума», — возмущен радикал.

Ганул пришел к выводу, что в подобных спортивных клубах в будущем будут «брать титушек пророссийские реваншисты». Также так называемый активист публично обратился к областному отделению СБУ провести «хотя бы беседу» с «подобного рода элементами».

Отметим, в мае текущего года в Одессе представители националистических организаций, в числе которых была и организация «Уличный фронт», совершили попытку сорвать концерт российской исполнительницы Елены Темниковой.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине мужчина был осужден за ношение футболки с гербом СССР.

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