Киев, , 09:59 — REGNUM О намерении внести понятие «опасная информация», «дезинформация» и «недостоверная информация», что является важным «в условиях информационной войны с РФ» заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский на своей странице в социальной сети Facebook. Так 9 ноября министр прокомментировал пункты указа, подписанного накануне президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, 9 ноября Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», в которых есть пункт о средствах массовой информации. Касательно СМИ в документе говорится о том, что до 31 декабря текущего года правительству необходимо разработать и предоставить на рассмотрение Рады проекты законов об урегулировании деятельности средств массовой информации в государстве. В частности, в документе говорится о предусматривании в регулировании деятельности медиа «положения относительно требований и стандартов новостей, механизмов предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрет физическим и юридическим лицам страны-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации».

Бородянский отметил озабоченность журналистов относительно слов «требований и стандартов новостей». Министр назвал это «терминологическим недоразумением», возникшим в результате ошибочного применения термина «стандарты новостей». Бородянский отметил, «мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей». Министр подчеркнул, что это является правом исключительно профессиональных сообществ.

В тоже время, Бородянский сообщил, что правительство собирается делать.

«Ввести понятие опасная информация, дезинформация, недостоверная информация. Что очень важно в условиях информационной войны с РФ и возможным финансированием некоторых СМИ страной агрессором. Введение определений характера информации, как новостная, развлекательная, юмористическая и т.п. вместе с возможным обязанностью обозначать распространяемый контент в соответствии с видом контента, к которому относится информация», — отметил министр.

Стоит отметить, что часть указа Зеленского, касающаяся СМИ, вызвала реакцию в социальных сетях украинского сегмента сети интернет.

Некоторые эксперты отметили, что данный указ был призван отвлечь внимание украинских СМИ от процесса разведения сил и средств в Петровском. Такое мнение выразил украинский политолог Дмитрий Корнейчук, который отметил, что вместо того, чтоб средствам массовой информации на Украине обсуждать начало разведения войск в Петровском и многим «кричать про «зраду…у Зеленского, для отвлечения внимания, быстро «вбросили» некий указ, в котором должны разработать стандарты подачи новостей в СМИ».

«Что в итоге? Все СМИ кричат о наступлении на свободу слова. А не обсуждают разведение войск на Донбассе», — отметил Корнейчук.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» относительно части указа, подписанного Зеленским относительно деятельности украинских средств массовой информации.

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