Рига, 10 ноября 2019, 09:12 — REGNUM Потеря Крыма украинскими властями произошла по причине непомерных амбиций украинских олигархов, а также ввиду несуверенности Украины, заявил в интервью ФАН бывший глава МВД Латвии, депутат сейма Янис Адамсонс.
Адамсонс также выразил надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский сможет навести в стране порядок, и пожелал ему здоровья.
Ранее экс-глава латышского МВД заявил о том, что Вашингтон может использовать Ригу в своих целях и-за недальновидности политической элиты Латвии.
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