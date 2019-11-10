Рига, , 09:12 — REGNUM Потеря Крыма украинскими властями произошла по причине непомерных амбиций украинских олигархов, а также ввиду несуверенности Украины, заявил в интервью ФАН бывший глава МВД Латвии, депутат сейма Янис Адамсонс.

«Нравится это кому-то или нет, Украина сама потеряла Крым, благодаря непомерным амбициям олигархов и тому, что вся внутренняя и внешняя политика страны определялась не в Киеве, а далеко за пределами данного региона», — заявил депутат.

Адамсонс также выразил надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский сможет навести в стране порядок, и пожелал ему здоровья.

Ранее экс-глава латышского МВД заявил о том, что Вашингтон может использовать Ригу в своих целях и-за недальновидности политической элиты Латвии.

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