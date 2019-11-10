Варшава, , 08:42 — REGNUM В защиту боевика УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Игоря Мазура, ранее задержанного в Польше, выступила вице-спикер сейма Республики Польша Малгожате Госевская. Об этом политик 9 ноября написала в социальной сети Facebook.

Госевская подчеркнула, что задержание украинского боевика является «исключительно техническим исполнением Республикой международных соглашений и обязательств». Она отметила, что Мазур «стал жертвой действий восточных соседей». А его внесение РФ в реестры Интерпола Госевская квалифицировала в качестве «наглядного примера использования Кремлем институтов международного права для политической мести».

Она заявила, что Польша сделала то, что должна была сделать, задержав лицо, которое находится в реестре Интерпола.

«И я уверяю вас, что дорога в Россию не является открытой. Польская власть и суды тщательно буду расследовать это дело, а я со своей стороны помогаю и гарантирую невиновность Игоря Мазура относительно российских обвинений», — подытожила политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Игорь Мазур был задержан в Варшаве 9 ноября. Также сообщалось о том, что посол Украины в Польше Андрей Дещица выступил с заявлением о намерении взять украинского боевика «на поруки».

Кроме того, глава МВД Украины Арсен Аваков напомнил, что РФ обвиняет Мазура в участии в войне в Чечне (в 1994—2000 годах) на стороне чеченских боевиков. В результате были ранены и погибли несколько российских военнослужащих. Он отметил в заявлении, опубликованном в пресс-службе ведомства, что в связи с этим министерство внутренних дел Украины «немедленно привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола об очередной попытке Российской Федерации неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины». Также Аваков выразил надежду на быстрое решение этого дела, которое министр внутренних дел Украины считает «полностью сфабрикованным в угоду Кремлю».

Отметим также, что в ряде городов Украины прошли акции в поддержку задержанного боевика.

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