Ла-Пас, , 07:06 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Боливии Надя Круз призвала оппозиционные партии к участие в диалоге, о котором ранее объявил президент страны Эво Моралес. Сообщает 9 ноября Prensa Latina.

По словам Круз, предложенный президентом диалог — это первое инструмент, который нужно исользовать для нормализации ситуации в стране.

«Мы требуем от всех политических игроков, чтобы они встали на позицию диалога, даже если считают данную площадку неприемлемой, — отметила омбудсмен. — Скажите об этом за столом переговоров».

Само государство, равно как и все политические субъекты и партии, должны взять на себя ответственность и оградить общество от конфронтации, которая, судя по всем, продолжит нарастать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе протестов митингующими были захвачены два здания государственных СМИ.

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