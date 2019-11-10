Ла-Пас, 10 ноября 2019, 07:06 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Боливии Надя Круз призвала оппозиционные партии к участие в диалоге, о котором ранее объявил президент страны Эво Моралес. Сообщает 9 ноября Prensa Latina.
По словам Круз, предложенный президентом диалог — это первое инструмент, который нужно исользовать для нормализации ситуации в стране.
«Мы требуем от всех политических игроков, чтобы они встали на позицию диалога, даже если считают данную площадку неприемлемой, — отметила омбудсмен. — Скажите об этом за столом переговоров».
Само государство, равно как и все политические субъекты и партии, должны взять на себя ответственность и оградить общество от конфронтации, которая, судя по всем, продолжит нарастать.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе протестов митингующими были захвачены два здания государственных СМИ.
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