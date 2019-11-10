Москва, , 03:41 — REGNUM В Китае недоумевают, что НАТО в случае военного конфликта с Россией намерено две недели делать с Калининградом, когда на его захват понадобится максимум два дня. Об этом сообщает издание Еastday.com.

Как рассказал китайский военный эксперт Ду Венлонг, заявление о возможности взятия Калининграда, опубликованное ранее в отчете американского Фонда Джеймстауна, выглядит крайне скромным. В реальности на захват этого участка суши, размером в 15 тысяч квадратных километров, расположенного в тысяче километров от Москвы, необходимо не более двух дней.

Однако после этого, ситуация будет развиваться катастрофически, поскольку российская армия может уничтожить «от пяти до восьми столиц стран НАТО за пять дней», после чего заполыхает огонь по всей Европе.

В тоже время саму идею захвата Калининграда китайское издание оценивает как «сумасшедшую и опасную идею».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер опубликовал доклад, согласно которому на захват Калининграда альянсу потребуется около двух недель. Существенная роль в операции отводится Польше, которой потом и планируется передать город.

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