Варшава, 10 ноября 2019, 03:45 — REGNUM Освободить задержанного в Польше зампредседателя УНА — УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Игоря Мазура намерен потребовать от суда посол Украины в Польше Андрей Дещица. Об этом дипломат заявил у себя на странице в Facebook.
Напомним, в Польше по запросу России задержан Игорь Мазур. 11 ноября, в городе Хелм будет решаться вопрос о заключении националиста под стражу с целью экстрадиции в Россию.
Читайте ранее в этом сюжете: В Польше по требованию России задержали украинского бандита