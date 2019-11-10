Варшава, , 03:45 — REGNUM Освободить задержанного в Польше зампредседателя УНА — УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Игоря Мазура намерен потребовать от суда посол Украины в Польше Андрей Дещица. Об этом дипломат заявил у себя на странице в Facebook.

«На судебном заседании примет участие генконсул Украины в Люблине. Будем обращаться в суд с просьбой взять Игоря на поруки и освободить из-под стражи», — написал Мазура.

Напомним, в Польше по запросу России задержан Игорь Мазур. 11 ноября, в городе Хелм будет решаться вопрос о заключении националиста под стражу с целью экстрадиции в Россию.

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