Киев, , 02:58 — REGNUM Требования президента Украины Владимира Зеленского о разработке законопроектов по регулированию деятельность СМИ содержат нормы, предусматривающие введение цензуры, что прямо противоречит статье 15 Конституции Украины. Об этом сообщала 9 ноября пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».

Президент Украины заявил о необходимости до 31 декабря внести на рассмотрение Верховной рады законопроекты о масс-медиа, подразумевающие введение требований к стандартом новостей, а также предусматривающие введение ответственности за распространение недостоверной или искаженной информации.

На Украине уже оказывается давление на СМИ, в том числе со стороны высших лиц государства.

«Сегодня организованным атакам со стороны самого Зеленского, Офиса президента, министра культуры Бородянского, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания и других чиновников подвергаются телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK», — говорится в сообщении. Если же «команда Зеленского» получит дополнительный инструмент давления на неугодных, то у нее будет возможность «расправиться с любой газетой, любым сайтом, любым телеканалом, любым журналистом». «Допустить превращения Украины в информационный концлагерь нельзя!» — отметили в оппозиционной партии.