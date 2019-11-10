Москва, , 01:30 — REGNUM Во время состоявшегося по инициативе турецкой стороны телефонного звонка президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вопросы сотрудничества в энергетике и военно-технической сфере, сообщает 9 ноября пресс-служба Кремля.

Стороны уделили особое внимание вопросам сирийского урегулирования, подчеркнув необходимость и дальше координировать совместные действия по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии. Оба лидера согласились в важности усилий по продвижению межсирийского политического диалога.

Кроме того, Эрдоган заявил о том, что газопровод «Турецкий поток» будет введен в эксплуатацию в конце декабря.

Стороны также утвердили график контактов на высшем уровне между Москвой и Анкарой.